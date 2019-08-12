ميركل تدعم مبادرة توفير ركوب مجاني بالقطارات لجنود الجيش الألماني

برلين- (د ب أ):

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تأييدها لمشروع توفير ركوب مجاني للقطارات بالنسبة لجنود الجيش الألماني.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت، الاثنين، بالعاصمة برلين، إن المستشارة تدعم هذه المبادرة وترحب بها تماما، وأضاف: "إنهم أشخاص يقدمون خدمة يوميا لنا جميعا، ومن خلال ركوب القطارات مجانا سيكون هناك إمكانية- يجب ألا تكون الوحيدة- أن يتم إظهار التقدير والامتنان على ذلك".

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة أنيجرت كرامب-كارنباور طرحت الفكرة للنقاش في بيانها الحكومي في نهاية تموز/يوليو الماضي.

ولا تهدف الفكرة لاستخدام المواصلات مجانا بالمعنى الفعلي، فصحيح أنه سيتسنى للجنود التمتع بذلك، ولكن الهدف هو أن يحدث ذلك لإظهار أن الجيش الألماني يدفع قيمة الانتقال نيابة عن الجنود.

ووصف تقرير صحفي سابق لمجلة "دير شبيجل"، المباحثات بين وزارة الدفاع وهيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" بأنها صعبة.

وأوضح تقرير المجلة الألمانية، استنادا إلى دوائر من هيئة السكك الحديدية، أن موعد التدشين المخطط له لهذا الأمر في مطلع عام 2020 وكذلك المشروع برمته، يواجه خطرا حاليا.

وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، الاثنين، بأن المباحثات مع هيئة السكك الحديدية، يتم إجراؤها جزئيا بشكل شخصي من قبل الوزيرة، موضحا أن المبادرة ليست جديدة، وأن المفاوضات تسير مع الهيئة منذ مطلع العام الجاري.