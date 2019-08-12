أكثر الكلمات إنتشاراً

وقفة عرفات انفجار معهد الأورام عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

كوريا الجنوبية تعتزم إسقاط اليابان من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم

07:44 ص الإثنين 12 أغسطس 2019
كوريا الجنوبية تعتزم إسقاط اليابان من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم

أرشيفية

سول- (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها تعتزم إسقاط اليابان من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق فيهم.

وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن سول سترفع اليابان من قائمة الدول التي تتلقى معاملة تجارة تفضيلية.

وأثارت اليابان غضب كوريا الجنوبية في يونيو الماضي، بتشديد القيود على صادرات المواد المستخدمة في صناعة الرقائق والشاشات والعناصر الحساسة التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري.

وجاء قرار اليابان بعدما أمرت أعلى محكمة في كوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين على العمل القسري خلال الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة بين عامي 1910 – 1945.

كوريا الجنوبية اليابان قائمة الشركاء التجاريين

الخبر التالى:

القوات الجوية الروسية: انتهاء اختبارات المقاتلة "سو-57" العام الجاري
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان