حول العالم في 24 ساعة: التحالف يكشف كواليس مقتل شقيق زعيم الحوثي

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن كواليس مقتل إبراهيم الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي، زعيم الميليشيات الحوثية.