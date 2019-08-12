حول العالم في 24 ساعة: التحالف يكشف كواليس مقتل شقيق زعيم الحوثي
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن كواليس مقتل إبراهيم الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي، زعيم الميليشيات الحوثية.
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