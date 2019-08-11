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    أردوغان يشيد بجهود السعودية في تيسير مناسك الحج

    10:07 م الأحد 11 أغسطس 2019
    أردوغان يشيد بجهود السعودية في تيسير مناسك الحج

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    القاهرة – مصراوي:

    تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

    وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشاد الرئيس التركي، بجهود المملكة العربية السعودية، في تيسير مناسك الحج لهذا العام.

    وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أعلنت السبت، أن ما يقرب من 2.5 مليون حاج وفدوا إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام.

    وقالت الهيئة في بيان رسمي إن عدد الحجاج بلغ 2489406 حاجًّا، منهم 1855027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634379 حاجا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته (67 في المئة).

    كما بلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1385234 حاجا، وبلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1104172 حاجة.

    رجب طيب اردوغان السعودية تنظيم الحج موسم الحج

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