شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين

هونج كونج - (د ب أ):

اشتبك متظاهرو هونج كونج مع الشرطة اليوم الأحد في أنحاء المدينة، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا مقذوفات وزجاجات حارقة، في الأسبوع العاشر على التوالي من الاحتجاجات المناهضة للصين في المدينة.

وذكرت اليوم الأحد وكالة أنباء بلومبرج أن المتظاهرين انتشروا في أحياء مختلفة من المدينة، وطوقوا مراكز الشرطة وألقوا مقذوفات على الضباط وعطلوا حركة المرور.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في مختلف الأحياء ، بما في ذلك في محطة المترو في كواي فونج.

ورفضت السلطات منح تصاريح للمحتجين، ولكن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في تحد لذلك.

وأظهرت لقطات مصورة شرطة مكافحة الشغب وهي تضرب بعض المتظاهرين.

وأوقف آلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة حركة المرور في المنطقة التي تضم مبنى الحكومة المركزية ومناطق تجارية في هونج كونج اليوم الأحد.

وبدأت احتجاجات اليوم في حديقة فيكتوريا، حيث احتشد الآلاف قبل الخروج إلى الشوارع، بدون تحديد اتجاه ثابت ، حيث كان المتظاهرون يتناقشون بشأن الموقع التالي على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، اعتقلت شرطة هونج كونج 16 شخصا في ليلة أخرى من الاشتباكات المستمرة بين رجال الشرطة والمتظاهرين، الذين نظموا احتجاجات وحشية بعد أزمة بشأن مسيرة غير مرخصة في منطقة "نيو تيريتوريز".

وانسحب المتظاهرون من مسيرة في منطقة "تاي بو" الشمالية، بعد أن حذرت الشرطة من أنها ستستخدم القوة لتفريق الحشد.

وتفرق المتظاهرون وأعادوا تشكيل أنفسهم في مجموعات أصغر في أماكن مختلفة من المدينة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج".

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال أشخاص بسبب تجمعهم بشكل غير قانوني وحيازة سلاح هجومي، والاعتداء على رجل شرطة ومنع رجل شرطة من تنفيذ مهامه.

وأطلق رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في حي "تاي واي" بعد أن رفضوا تفريق أنفسهم، بينما أغلق نشطاء آخرون لفترة قصيرة نفقا بأحد الطرق الرئيسية عبر مرفأ "فيكتوريا".

وأدانت الشرطة السلوك العنيف، قائلة إنها ستطبق بشكل صارم القانون.