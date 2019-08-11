​التحالف العربي: خطوة "الانتقالي" بعدن غير كافية.. وسنؤمن المواقع التي سينسحب منها

الرياض- أ ش أ:

أعلن مصدر مسئول في التحالف العربي أن قواته ستؤمن المواقع التي سينسحب منها المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية الليلة عن المصدر قوله إن تصريح المجلس الانتقالي خطوة غير كافية وعليه الانسحاب من مواقع كافة.

وقد استجاب المجلس الانتقالي في عدن لدعوة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وأعلن التزامه بوقف إطلاق النار بالمدنية.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس نزار هيثم إن المجلس يرحب بدعوة الأشقاء في السعودية للحوار وجاهزيته له.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قد صرح - في وقت سابق - بأن القيادة المشتركة للتحالف قد طالبت بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مؤكدة أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك.