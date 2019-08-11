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متظاهرو هونج كونج يشتبكون مع الشرطة في الأسبوع العاشر من الاحتجاجات

12:26 ص الأحد 11 أغسطس 2019
متظاهرو هونج كونج يشتبكون مع الشرطة في الأسبوع العاشر من الاحتجاجات

تظاهرات هونج كونج

واشنطن- د ب أ:

اشتبك اليوم السبت متظاهرو هونج كونج مع الشرطة في شوارع المدينة، بينما ظل الاعتصام في المطار الدولي سلميا، وذلك في الأسبوع العاشر على التوالي من الاحتجاجات المناهضة لمشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في حي "تاي واي" بالجزء الشمالي من المدينة، بعدما رفضوا التفرق، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم .

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع بعدما رفضت الحكومة منحهم تصريح للتظاهر في منطقة تاي بو المجاورة.

وقام متظاهرون آخرون بإغلاق نفق رئيسي للمركبات في منطقة فيكتوريا هاربور.

ودعت الشرطة في بيان المتظاهرين إلى التوقف عن إغلاق الطرق طالبتهم بعدم الانخراط في "أنشطة غير قانونية".

هونج كونج الصين بكين تظاهرات

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