الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

رام الله - أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت 8 مواطنين فلسطينيين أحدهم أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة العيسوية شرقي القدس المحتلة والخليل جنوب الضفة الغربية.

ففي القدس.. أفادت مصادر فلسطينية بأن مواجهات اندلعت في شارع الطور بالبلدة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص "المطاطي" وقنابل الصوت صوب الشبان، ما أدى لإصابة شاب في قدمه قبل أن يتم اعتقاله واعتقال مواطن آخر.

واضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت في ساعة متأخرة من يوم أمس شابين آخرين، أثناء تواجدهما في بقالتهما بأول بلدة العيسوية.

وفي الخليل.. اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين بينهم سيدة من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل واعتدت على آخرين بالضرب، كما استولت على مركبة لاحد المعتقلين.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على شقيقين وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.