  • عاجل:تراجع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    موسكو: خططنا العسكرية تأخذ في الحسبان قواعد الصواريخ الأمريكية في بولندا ورومانيا

    12:38 م الخميس 01 أغسطس 2019
    موسكو: خططنا العسكرية تأخذ في الحسبان قواعد الصواريخ الأمريكية في بولندا ورومانيا

    نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

    موسكو - (أ ش أ):

    قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ، اليوم الخميس "إن الخطط العسكرية لبلاده تأخذ في الحسبان قواعد الدفاع الصاروخي الأمريكية في بولندا ورومانيا، ومخازن رؤوسها الحربية في أوروبا".

    وأضاف ريابكوف - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) - "أن القواعد الأمريكية القائمة في رومانيا وتلك التي هي قيد الإنشاء في بولندا، ليست مناسبة فقط لإطلاق صواريخ اعتراضية، وإنما أيضا لإطلاق صواريخ كروز هجومية ضد أهداف أرضية".

    وتابع قائلا "بناء على ذلك، نأخذ كل ذلك بعين الاعتبار في تخطيطنا العسكري، لأن هذا يمثل عنصرا جديرا بالحسبان".

    وأشار إلى أن قواعد تخزين الرؤوس الحربية الأمريكية المختلفة تمثل بلا شك موضوعا آخر يتم أخذه بالحسبان من قبل المخططين العسكريين الروس.

    هذا المحتوى من

    سيرجي ريابكوف وزير الخارجية الروسي موسكو قواعد الصواريخ الأمريكية بولندا رومانيا

    الخبر التالى:

    الدفاع الروسية: بدء مناورات عسكرية في بحر البلطيق
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان