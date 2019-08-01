موسكو: خططنا العسكرية تأخذ في الحسبان قواعد الصواريخ الأمريكية في بولندا ورومانيا

موسكو - (أ ش أ):

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ، اليوم الخميس "إن الخطط العسكرية لبلاده تأخذ في الحسبان قواعد الدفاع الصاروخي الأمريكية في بولندا ورومانيا، ومخازن رؤوسها الحربية في أوروبا".

وأضاف ريابكوف - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) - "أن القواعد الأمريكية القائمة في رومانيا وتلك التي هي قيد الإنشاء في بولندا، ليست مناسبة فقط لإطلاق صواريخ اعتراضية، وإنما أيضا لإطلاق صواريخ كروز هجومية ضد أهداف أرضية".

وتابع قائلا "بناء على ذلك، نأخذ كل ذلك بعين الاعتبار في تخطيطنا العسكري، لأن هذا يمثل عنصرا جديرا بالحسبان".

وأشار إلى أن قواعد تخزين الرؤوس الحربية الأمريكية المختلفة تمثل بلا شك موضوعا آخر يتم أخذه بالحسبان من قبل المخططين العسكريين الروس.