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وسائل إعلام يمنية: ضحايا في انفجار عنيف استهدف شرطة الشيخ عثمان في عدن

07:54 ص الخميس 01 أغسطس 2019
وسائل إعلام يمنية: ضحايا في انفجار عنيف استهدف شرطة الشيخ عثمان في عدن

انفجار _أرشيفية

عدن (اليمن) - (د ب أ):

هز انفجار عنيف صباح اليوم الخميس مقر شرطة الشيخ عثمان في محافظة عدن جنوبي اليمن ، حسبما أفادت صحيفة "عدن الغد".

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان أن انفجارا عنيفا هز مقر الشرطة.

كما نقلت عن مصدر أمني أن "مجهولين فجروا سيارة مفخخة في الشرطة".

وأوضح المصدر أن تفجير الشرطة استهدفها لحظة بدء الطابور الصباحي لأفراد الشرطة ، وأن عددا منهم سقط "ما بين شهيد وجريح".

وأضاف المصدر أن مبنى الشرطة تضرر بشكل كبير.

حادث انفجار شرطة الشيخ عثمان عدن

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