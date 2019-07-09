بأمر قضائي.. ترامب ممنوع من حظر الناس على "تويتر"

كتب – محمد عطايا:

أعلنت محكمة استئناف أمريكية، أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، لا يستطيع حظر المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقررت المحكمة الأمريكية، أن ترامب لا يستطيع انتهاك حقوق المستخدمين عن طريق منعهم من رؤية تغريداته أو إرسال رسائل إليه.

وقال القضاة إن الدستور الأمريكي لا يسمح لترامب بحظر الأشخاص من الحوار المفتوح عبر الإنترنت، لأنهم عبروا عن وجهات نظرهم.

وكان الرئيس الأمريكي، أقر منذ فترة، أنه يحظر الأشخاص من على "تويتر"، لأنهم ينتقدوه ويعترضوا على سياسته.

وبحسب الصحيفة البريطانية، جرى مقاضاة الرئيس الأمريكي وعدد من موظفيه من قبل مجموعة من رواد التواصل الاجتماعي وموقع "تويتر"، بسبب حظرهم.

في المقابل، قال محامو ترامب، أنه يجب السماح للحساب بمنع المستخدمين لأنه حساب شخصي، وبالتالي لديه كل الحرية في منع بعض الأشخاص من رؤية تغريداته.

وأعلن القضاة أنه على الرغم من أن ترامب أنشأ حساب على "تويتر"، قبل ترشحه للرئاسة، وأنه من المفترض أن يعود إلى كونه حساب شخصي بعد أن يترك منصبه، إلا أنه في الوقت الحالي يعامل على أنه حساب رسمي خاص بالدولة.