  • عاجل:رسميًا.. لجنة المسابقات تُعلن المواعيد الجديدة لمؤجلات الدوري

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    بأمر قضائي.. ترامب ممنوع من حظر الناس على "تويتر"

    06:20 م الثلاثاء 09 يوليو 2019
    بأمر قضائي.. ترامب ممنوع من حظر الناس على "تويتر"

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    كتب – محمد عطايا:

    أعلنت محكمة استئناف أمريكية، أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، لا يستطيع حظر المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

    وقررت المحكمة الأمريكية، أن ترامب لا يستطيع انتهاك حقوق المستخدمين عن طريق منعهم من رؤية تغريداته أو إرسال رسائل إليه.

    وقال القضاة إن الدستور الأمريكي لا يسمح لترامب بحظر الأشخاص من الحوار المفتوح عبر الإنترنت، لأنهم عبروا عن وجهات نظرهم.

    وكان الرئيس الأمريكي، أقر منذ فترة، أنه يحظر الأشخاص من على "تويتر"، لأنهم ينتقدوه ويعترضوا على سياسته.

    وبحسب الصحيفة البريطانية، جرى مقاضاة الرئيس الأمريكي وعدد من موظفيه من قبل مجموعة من رواد التواصل الاجتماعي وموقع "تويتر"، بسبب حظرهم.

    في المقابل، قال محامو ترامب، أنه يجب السماح للحساب بمنع المستخدمين لأنه حساب شخصي، وبالتالي لديه كل الحرية في منع بعض الأشخاص من رؤية تغريداته.

    وأعلن القضاة أنه على الرغم من أن ترامب أنشأ حساب على "تويتر"، قبل ترشحه للرئاسة، وأنه من المفترض أن يعود إلى كونه حساب شخصي بعد أن يترك منصبه، إلا أنه في الوقت الحالي يعامل على أنه حساب رسمي خاص بالدولة.

    دونالد ترامب الولايات المتحدة تويتر مواقع التواصل الاجتماعي

    الخبر التالى:

    السعودية توافق على نظام التجارة الإلكترونية البالغ 80 مليار ريال
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان