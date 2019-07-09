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    بعد انقطاعها 36 يوما.. عودة خدمة الإنترنت للسودان بأمر قضائي

    06:18 م الثلاثاء 09 يوليه 2019
    بعد انقطاعها 36 يوما.. عودة خدمة الإنترنت للسودان بأمر قضائي

    عودة خدمة الإنترنت للسودان

    الخرطوم - (أ ش أ):

    عادت خدمة الإنترنت إلى السودان اليوم الثلاثاء وذلك بعد انقطاعها منذ يوم 3 يونيو الماضي عقب الأحداث التي جرت أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم.

    وأصدرت محكمة الخرطوم، اليوم، أمرا قضائيا بإعادة خدمة الإنترنت في السودان، وذلك بعد انقطاعها لمدة استمرت أكثر من شهر.

    وأصدرت المحكمة أمرا نهائيا بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركي شركة "زين"، وأمرا آخر لشركتي "إم تي إن" و"سوداني" بإرجاع الخدمة، لحين البت في أمر القضية بشأنهما.

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