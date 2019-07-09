حوار السلام الأفغاني في قطر يلقى ردود فعل إيجابية في أفغانستان

كابول - (د ب أ):

لاقى حوار السلام الأفغاني الذي اختتم أمس الاثنين في قطر بدعوة مشتركة للحد من العنف ردود فعل إيجابية في أفغانستان.

وكانت ألمانيا وقطر قد استضافتا الحوار بشكل مشترك في الدوحة، وشارك فيه أكثر من 60 شخصية من بينهم ممثلون لطالبان وممثلون لقطاع واسع من المجتمع الأفغاني.

وفي الإعلان الخاص بالحوار الصادر في وقت متأخر من مساء الاثنين، تعهد المشاركون في الحوار بوقف الهجمات على مؤسسات الرعاية الاجتماعية مثل المدارس والمراكز الدينية والمساجد والمستشفيات وغيرها.

وقال متحدث باسم المجلس الأعلى الأفغاني للسلام إن المجلس "متفائل بشكل عام" إزاء الجهود الراهنة من أجل السلام.

وقال المتحدث أسد الله زئيري إن الخطوة هي "تطور كبير" ومن الممكن أن تكون "بداية للسلام في أفغانستان".

كما قال يوسف ساها المتحدث باسم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي إن المحادثات التي جرت في الدوحة "واعدة".

ومن ناحيته، أعلن مكتب الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله إنه يرى أن الحوار هو "خطوة إيجابية" نحو السلام. وأضاف متحدث باسم المكتب أن هناك آمال في أن تؤدي المحادثات إلى مناقشات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

ولم يصدر القصر الرئاسي الأفغاني بعد بيانا لتوضيح رد فعله .

وجاء الحوار الأفغاني وسط توقف اجتماعات تعقد بين مسؤولين من الولايات المتحدة ومن طالبان منذ منتصف العام الماضي، أملا في إيجاد حل سياسي للحرب المستمرة في أفغانستان منذ نحو 18 عاما.

وكانت الجولة الأخيرة من تلك المحادثات قد عقدت في مايو الماضي. وكان من المقرر استئناف المحادثات اليوم الثلاثاء.