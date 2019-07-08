رئيس الوزراء الفلسطيني يزور العراق الأسبوع المقبل لتعزيز العلاقات الاقتصادية

رام الله - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين إنه سيزور العراق على رأس وفد وزاري الأسبوع المقبل ضمن مساع لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول عربية بديلا عن إسرائيل.

وقال اشتية، لدى افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، إن الوفد سيتوجه إلى العراق يوم الاثنين المقبل على أن يضم رجال أعمال "من أجل فتح آفاق اقتصادية وتعزيز التعاون".

ووصف اشتية زيارته على رأس وفد وزاري خلال اليومين الماضين إلى الأردن بأنها "ناجحة وتؤسس لمرحلة جديدة فاعلة"، مشيرا إلى أنه تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم قابلة للتنفيذ بجداول زمنية محددة.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع نظيرتها الأردنية في مجال الطاقة، والصحة والنقل.

وتم ذلك على هامش انعقاد اجتماعات للجنة الفلسطينية الأردنية العليا في عمان بما يشمل 22 برنامجاً تغطي عدة مجالات بينها الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وصرح الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأن الحكومة الفلسطينية تسعى لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري مع الدول العربية ضمن خطة للانفكاك التدريجي عن اقتصاد إسرائيل.

وذكر ملحم أن مساعي الحكومة تتضمن تفعيل العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، خاصة زيادة القوائم السلعية والسماح بزيادة التصدير ومضاعفة التبادل التجاري.

وفي 20 أيار/مايو الماضي، أعلن اشتية أن حكومته تعمل على "الانفكاك عن إسرائيل من خلال المزيد من الاعتماد على الذات والانفكاك التدريجي والتراكمي عن الاقتصاد الإسرائيلي".

وأفاد ، في حينه ، بأن خطوات فلسطينية تم اتخاذها للانفكاك عن اقتصاد إسرائيل بينها وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، والحصول على هذه الخدمة من المستشفيات المحلية والعربية، وتعزيز المنتج الوطني بالتركيز على المناطق الصناعية.