طهران: احتجاز بريطانيا للناقلة الإيرانية عمل "غير سليم"

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء، اليوم الاثنين، إن احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية، في الأسبوع الماضي، عمل من أعمال التهديد وغير سليم، بحسب "سكاي نيوز".

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة، الخميس الماضي، لمحاولتها نقل نفط خام إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وهو ما أغضب إيران، وقد يؤدي إلى تصاعد المواجهة بين طهران والغرب.

وقالت حكومة جبل طارق، الجمعة، إنها حصلت على إذن من المحكمة العليا لتمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لمدة 14 يومًا، وهدد قائد بالحرس الثوري الإيراني في ذلك اليوم باحتجاز سفينة بريطانية ردًا على ذلك.

من ناحية أخرى، قال حاتمي إن إسقاط إيران للطائرة الأميركية المسيرة، الشهر الماضي، بعث برسالة بأن إيران ستدافع عن حدودها. وذلك رغم أن واشنطن قد قالت إن الطائرة أسقطت فوق المياه الدولية.