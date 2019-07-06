الرئيس الموريتاني يتوجه إلى النيجر للمشاركة في القمة الأفريقية الاستثنائية

نواكشوط (أ ش أ)

غادر الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، نواكشوط اليوم السبت متوجها إلى نيامي للمشاركة في القمة الأفريقية الاستثنائية التي تعقد بالنيجر على مدى يومين، (غدا الأحد وبعد غد).

ويرافق الرئيس الموريتاني وفد يضم، على الخصوص، وزراء الخارجية والصناعة والتجارة والسياحة.

وتبدأ القمة الاستثنائية الثانية عشرة في نيامي غدا، وستشهد إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بعد دخول الاتفاقية المنشئة لها حيز التنفيذ يوم 30 مايو الماضي، عقب وصول عدد الدول المصدقة عليها إلى 24 دولة.