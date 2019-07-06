الأردن يرحب بالاتفاق السوداني حول ترتيبات المرحلة الانتقالية

عمان (أ ش أ)

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بالاتفاق الذي توصل إليه، أمس الجمعة، المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان لتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية بالبلاد، مؤكدة دعم المملكة الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق بكامل أطيافه لتحقيق آماله في الأمن والاستقرار والرخاء.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، على أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه الشقيق، مشيرا إلى وقوف الأردن إلى جانب السودان لتجاوز تحديات المرحلة وبناء المستقبل الديمقراطي الآمن المنجز الذي يتطلع إليه الشعب السوداني.

وكانت الوساطة الإفريقية في السودان قد أعلنت، أمس، الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على تشكيل مجلس سيادي لمدة 3 سنوات، وأن تكون رئاسته دورية بين العسكريين والمدنيين.

وقال مبعوث الوساطة الإفريقية في السودان الدكتور محمد الحسن ليبات - في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة المفاوضات المباشرة بين الجانبين - إن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا أيضا على تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة تكون من أولوياتها تحقيق السلام ومحاسبة قتلة الثوار.