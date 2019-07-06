بريطانيا تعلق على أنباء احتجاز إيران ناقلة نفط تابعة لها

القاهرة- مصراوي:

نفت طهران صحة الأنباء التي تتحدث عن احتجازها ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج، واصفة هذه التقارير بالمفبركة.

وظهرت معلومات على موقع "تويتر" تفيد بأن ناقلة عملاقة ترفع العلم البريطاني واسمها "باسيفيك فوياجر" قد توقفت في الخليج.

وأكد مسؤول بريطاني أنه تم الاتصال بالناقلة "باسيفيك فوياجر" في بحر العرب، وهي آمنة تمامًا، حسبما ذكرت "العربية".

وتأتي هذه الأنباء بعد تهديد أطلقه أمس الحرس الثوري الإيراني بالاستيلاء على ناقلة بريطانية ردا على احتجاز لندن ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق مؤخرا.

واحتجزت مشاة البحرية الملكية البريطانية، ناقلة النفط "غريس 1" أمام سواحل جبل طارق، وكانت السفينة الإيرانية في طريقها إلى مصفاة بانياس في سوريا.

وأعلنت حكومة جبل طارق، الجمعة، أنها ستمدد فترة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، لمدة 14 يومًا، وذلك بعد الحصول على أمر من المحكمة العليا لجبل طارق.

وقال بيان لحكومة جبل طارق التابعة لإدارة بريطانيا، "أصدرت المحكمة العليا أمرًا اليوم على أساس أن هناك أسبابًا معقولة للنظر في أن احتجاز (غريس 1) مطلوب لأغراض الامتثال للائحة الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على سوريا".