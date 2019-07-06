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    بوتين يهنئ مادورو بعيد استقلال فنزويلا

    10:25 ص السبت 06 يوليه 2019
    بوتين يهنئ مادورو بعيد استقلال فنزويلا

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    موسكو (أ ش أ)

    هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بمناسبة عيد استقلال بلاده.

    وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت بأن وكالة الأنباء الفنزويلية الروسية أعلنت أن مادورو تلقى خطاب تهنئة من بوتين جاء فيه "إننا سنستمر في العمل على تنمية علاقات الصداقة والتحالف مع دولة فنزويلا الشقيقة"، مُشيرًا إلى أن موسكو وكاركاس وصلتا إلى مستوى رفيع من التعاون الثنائي في السياسة، والتجارة، والعلوم، والطاقة وغيرها من المجالات.

    واحتفلت فنزويلا أمس الجمعة الخامس من يوليو بالذكرى الـ208 لإعلان استقلالها عن أسبانيا.

    يذكر أن روسيا كانت على رأس الدول الداعمة للرئيس الفنزويلي في الأزمة التي تصاعدت في بلاده منذ 23 يناير الماضي، بعد أن أعلن رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بعد فوز مادورو بولاية جديدة في الانتخابات.

    واعترفت العديد من الدول بجوايدو رئيسا مؤقتاً وعلى رأسها الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به وأعلنت دعمها لمادورو، الذي اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.

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    فلاديمير بوتين فنزويلا نيكولاس مادورو موسكو الولايات المتحدة

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