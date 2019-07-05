إصابة 16 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة

غزة - (أ ش أ)

أصيب 16 مواطنا فلسطينيا اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بإصابة 16 مواطنا بجروح مختلفة منهم 10 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وجاءت مشاركة الفلسطينيين تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت الى أوسع مشاركة ممكنة .