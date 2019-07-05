رئيس وزراء إيطاليا يُؤكد قدرة موسكو على حل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك

موسكو (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، أن موسكو تستطيع أن تلعب دورًا حاسمًا في حل القضايا الإقليمية المُلحة.

وكتب كونتي - في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد اتفقنا على أن هناك حاجة إلى أهمية وجود نهج شامل وحوار مفتوح يهدف إلى البدء في حل القضايا الإقليمية المُلحة، التي تشمل: الأزمتين اليمنية والسورية، والوضع الراهن في أوكرانيا وفنزويلا، فإنني على يقين بأن موسكو تستطيع أن تلعب دورًا أساسيًا في حل تلك الأزمات".. حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

كما أضاف أنه، خلال المحادثات مع بوتين، حظى الجانبان بفرصة مناقشة العديد من القضايا بشكل مُفصل، وتعزيز العلاقات بين موسكو وروما، مُشيرًا إلى أنهما أثارا العديد من القضايا الدولية في مناخ عمل لطيف ومثمر للغاية.

وشدد كونتي على فخر كل من إيطاليا وروسيا بالتعاون الهائل بينهما في المجالات العلمية والثقافية، والتفاعل القائم بين الجامعات والمراكز البحثية في كلا البلدين .. مؤكدًا أهمية تطور علاقات الصداقة التي تتمتع بها الدولتين يومًا بعد يوم من أجل تحقيق الأمن والرفاهية والمساوة.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجه بالأمس إلى روما، لإجراء مباحثات مع نظيره الإيطالي سيريجو ماتاريلا، وبابا الفاتيكان البابا فرانسيس، كما عقد اجتماعًا أيضًا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.