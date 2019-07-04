مقتل 6 أشخاص وجرح 190 جراء إعصار بشمال شرقي الصين

بكين - (د ب أ):

لقي 6 أشخاص حتفهم وجُرح 190 آخرون بعد أن ضرب إعصار مدينة كاييوان في شمال شرقي الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا) أن الإعصار المصحوب برياح بلغت سرعتها 23 مترا في الثانية وضرب المدينة الواقعة في إقليم لياونينج، يوم الأربعاء.

وتسبب الإعصار ، الذي استمر نحو 15 دقيقة، في تدمير حديقة صناعية وإلحاق أضرار بشقق ومنشآت مصانع وأعمدة كهرباء.

وقالت الحكومة المحلية إنه تم إنقاذ نحو 210 أشخاص من المباني المدمرة.