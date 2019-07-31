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    وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحوار مع السعودية

    01:15 م الأربعاء 31 يوليه 2019
    وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحوار مع السعودية

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

    طهران - (د ب أ):

    صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن الجمهورية الإسلامية على استعداد للحوار مع السعودية إذا كانت هي مستعدة لذلك.

    ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن ظريف القول بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء:"إذا كانت السعودية على استعداد للحوار، فإننا مستعدون دوما للحوار مع دول الجوار".

    وأضاف :"باب الحوار مع دول الجوار مفتوح، وإيران لم ولن تغلقه مطلقا".

    وغداة اجتماع بين قائدي قوات حرس الحدود من كل من إيران والإمارات في طهران أمس، قال ظريف :"الإمارات دولة جارة، كما السعودية والبحرين ... وقد أكدنا دائما على أننا مهتمون بعلاقات حسن الجوار".

    محمد جواد ظريف الخارجية الإيرانية السعودية

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