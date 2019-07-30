كوريا الشمالية تطلق مقذوفات لم يتم تحديدها قبالة سواحلها الشرقية

سول - (دب ا)

أطلقت كوريا الشمالية مساء اليوم الثلاثاء( الأربعاء بالتوقيت المحلي ) ، عدة مقذوفات لم يتم التعرف عليها، قبالة سواحلها الشرقية،بحسب هيئة الاركان الكورية الجنوبية المشتركة.

وقالت الهيئة أنه تم إطلاق المقذوفات من شبه جزيرة هودو في مقاطعة هامجيونج الجنوبية على الساحل الشرقي للبلاد ، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتابعت الهيئة أنها تراقب الوضع تحسبا لعمليات إطلاق أخرى والحفاظ على وضعية الاستعداد.

يأتي إطلاق هذه المقذوفات بعد ستة أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر الشرقي في أول استفزاز لها منذ مايو ، مما أثار تساؤلات حول احتمالات محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.