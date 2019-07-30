  • عاجل:ثاني صفقاته الصيفية.. الأهلي يضم مدافع الإسماعيلي رسميا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة 118 تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    تقرير: إسرائيل توسع دائرة استهداف إيران في العراق وسوريا

    10:08 ص الثلاثاء 30 يوليو 2019
    تقرير: إسرائيل توسع دائرة استهداف إيران في العراق وسوريا

    تشن إسرائيل غارات في سوريا

    القاهرة - (د ب أ):

    نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء عن مصادر دبلوماسية غربية تأكيدها أن إسرائيل وسّعت دائرة استهداف إيران في كل من العراق وسوريا.

    وكانت مصادر أفادت بتعرض "قاعدة أشرف" العراقية لهجوم جوي إسرائيلي أول من أمس. وتقع القاعدة على بعد 80 كيلومتراً من حدود إيران و40 كيلومتراً شمال شرقي بغداد.

    وقالت المصادر إن الغارات أصابت "مستشارين إيرانيين، واستهدفت شحنة من قاذفات صواريخ باليستية تم نقلها قبل فترة قصيرة من إيران إلى العراق".

    وأكدت المصادر الدبلوماسية أن القصف على معسكر "آمرلي" بمحافظة صلاح الدين في 19 يوليو الحالي نفذته طائرة إف35 إسرائيلية.

    وأشارت إلى تعرض تلة الحارة في ريف درعا جنوب سوريا الأربعاء الماضي لـ"قصف إسرائيلي استهدف منع إيران من السيطرة على هذه التلة الاستراتيجية".

    وتزامن كل هذا مع الإعلان عن إجراء تجارب إسرائيلية-أمريكية على صاروخ "سهم 3" في آلاسكا. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ أول أمس الأحد :"كانت (الصواريخ) ناجحة بطريقة تفوق الخيال. هذا يعني أن إسرائيل يمكن أن تعترض صواريخ باليستية من إيران".

    الاحتلال الاسرائيلي العراق سوريا إيران

    الخبر التالى:

    تقرير: مفاوضو "الحرية والتغيير" يتوجهون إلى مدينة الأبيض وترجيح تأجيل التفاوض مع "العسكري"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان