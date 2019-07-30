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سفينة إيرانية تبحر من البرازيل بعد احتجاز لـ 50 يوما

05:40 ص الثلاثاء 30 يوليه 2019
سفينة إيرانية تبحر من البرازيل بعد احتجاز لـ 50 يوما

ناقلة نفط - أرشيفية

القاهرة- (مصراوي):

قال ميناء باراناجوا في البرازيل إن سفينة إيرانية تسمى بافاند، كانت محور خلاف جيوسياسي بين برازيليا وطهران، أبحرت من البرازيل بعد تزودها بالوقود من شركة بتروليو برازيليرو التي تديرها الدولة، بحسب "سكاي نيوز".

ومن المقرر أن تتجه سفينة أخرى تحمل اسم ترماه عائدة إلى إيران بعد أن أبحرت من باراناجوا قبل يومين إلى ميناء إمبيتوبا في جنوب البلاد لتحمل شحنة من الذرة أولا قبل إبحارها لبلادها.

وتقطعت السبل بالسفينتين بعد أن رفضت الشركة المملوكة للدولة المعروفة أيضًا باسم بتروبراس تزويدهما بالوقود بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران. ونفذت بتروبراس في وقت لاحق أمرا من المحكمة العليا يلزمها بتزويد السفينتين بالوقود بعد أن علقت السفينتان في البلاد لأكثر من 50 يوما.

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