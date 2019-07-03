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    إسرائيل تفرج عن 20 قارب صيد صادرتهم من قطاع غزة على فترات متفرقة

    03:35 م الأربعاء 03 يوليه 2019
    إسرائيل تفرج عن 20 قارب صيد صادرتهم من قطاع غزة على فترات متفرقة

    البحرية الإسرائيلية


    غزة - (د ب أ):

    قالت مصادر فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية أفرجت اليوم الأربعاء عن 20 قاربا لصيادين فلسطينيين من قطاع غزة كانت احتجزتهم منذ فترات متفرقة.

    وأوضحت المصادر أن تلك القوارب تم احتجازها خلال حوادث اعتقال صيادي أسماك فلسطينيين خلال عملهم في عرض بحر قطاع غزة بدعوى تجاوز مساحة الصيد المسموح بها.

    وبحسب المصادر ، فإن السلطات الإسرائيلية لا تزال تحتجز 45 قاربا، فيما كانت منظمات حقوقية فلسطينية قدمت التماسا أمام القضاء الإسرائيلي للإفراج عن جميع القوارب المحتجزة.

    وكان نقيب الصيادين في غزة نزار عياش صرح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يوم الجمعة الماضية بأنه تم إبلاغهم بإعادة توسيع مساحة الصيد قبالة ساحل بحر القطاع حتى 15 ميلا.

    وتم ذلك ضمن ترتيبات تم التوصل إليها بفضل اتصالات أجراها وسطاء من قطر والأمم المتحدة لتعزيز تفاهمات التهدئة السارية بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل.

    في سياق أخر قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نشطاء فلسطينيين أطلقوا 10 صواريخ "بشكل تجريبي" في قطاع غزة صباح اليوم باتجاه البحر.

    وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه تم "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة سديروت وبلدة إيڤيم" قرب قطاع غزة نتيجة إنذار كاذب.

    البحرية الإسرائيلية السلطات الإسرائيلية قطاع غزة

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