​مقتل شخصين في إطلاق نار بمطار مدينة "لاهور" الباكستانية

إسلام أباد - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم (الأربعاء) مقتل شخصين جراء وقوع إطلاق النار في مطار "علامة إقبال" الدولي بمدينة "لاهور".

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن قوات أمن المطار تمكنت من اعتقال المشتبه في قيامه بإطلاق النار، مشيرة إلى أن الحادث داخل صالة المطار أثار الذعر بين المتواجدين..ولم تتضح الأسباب والدوافع وراء هذا الحادث حتى الآن.