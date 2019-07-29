رئيس وزراء بريطانيا : اتفاق بريكست الحالي "ميت"

إدنبرة - (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الاتفاق الحالي بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الموجود على الطاولة "ميت".

وأوضح جونسون - في تصريحات خلال زيارته لقاعدة بحرية في اسكتلندا أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها باللغة الانجليزية اليوم الاثنين - "ما نرغب في فعله هو توضيح أن خطة شبكة الأمان (باك ستوب) غير مجدية ، إنها ميتة ، يجب أن تنتهي ، اتفاق الانسحاب ميت ، يجب أن ينتهي".

وأضاف أن هناك فرصة في أن تتوصل بلاده لاتفاق جديد مع بروكسل بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بشرط توافر النية الحسنة والمنطق السليم عند الطرفين.

وخطة شبكة الأمان أو (الباك ستوب) هي عنصر ضمن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي مع القادة الأوروبيين في بروكسل، وهي لضمان تجنب عودة الحدود الفعلية بين أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ، ويرى المعارضون لتلك الخطة أنها تعني أن تستمر أيرلندا الشمالية في اتباع قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي.

من جانبه ، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ، في تصريحات لقناة (سكاي نيوز) ، إن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق إذا لم يغير الاتحاد الأوروبي موقفه.

وكان الاتحاد الأوروبي أكد أن طلبات إعادة التفاوض حول الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ورفضه البرلمان البريطاني ثلاث مرات "غير مقبولة".