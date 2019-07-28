حسين زين يؤكد للعاملين بـ"الهندسة الإذاعية" ثقته الكاملة في كفاءتهم وقدراتهم

كتب- مصطفى علي:

التقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قيادات قطاع الهندسة الإذاعية والعاملين به وعلى رأسهم المهندسة مرفت حسن رئيس القطاع لمناقشة العديد من الأمور الُمتعلقة بالعمل واستعراض خطة القطاع المستقبلية لتطوير وتحديث مراكز الإرسال والبث المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية ، والدفع بتحسين جميع الخدمات الهندسية و التقنية التى يقدمها القطاع لمختلف لقطاعات الوطنية للإعلام .

ووجه الحضور، الشكر لرئيس الوطنية للإعلام على دعمه المتواصل للقطاع وتحفيزه لهم للقيام بانجاز المهام على أكمل وجه والذى أكد لهم على استمرار هذا الدعم وتذليل كافة العقبات فى سبيل تحقيق القطاع لكافة أهدافه التى تخدم مصلحه العمل والعاملين بالقطاع.

كما أعرب حسين زين عن تقثه الكاملة فى جميع العاملين بالقطاع وموجهاً الشكر والتحية لهم على ما يبذلوه من جهد عظيم فى تقديم كافة الدعم التقني والهندسي للقطاعات البرامجية، كما أثنى على الجهد الكبير الذى بذل خلال الفترة الماضية من تحديث وتطوير لمراكز البث والإرسال لتقوية البث الأرضي الرقمي لنقل بطولة كأس الأمم الإفريقية.