إيران تدين إعدام "معارضين" في البحرين

طهران - (د ب أ):

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قيام السلطات البحرينية بإعدام مدانيْن بقتل ضابط شرطة وقاتل إمام مسجد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الأحد عنه القول إن "إعدام المعارضين لن يساعد في حل الأزمة في البحرين".

واعتبر أن السلطات البحرينية "ما زالت تصر على سياستها الخاطئة في قمع المعارضين".

وكانت البحرين أعلنت أمس تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص: بحرينيين اثنين أدينا بقتل شرطي في يناير 2017، وثالث من بنجلاديش كان يعمل في أحد المساجد وأدين بقتل مواطن بحريني، إمام مسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء.

وأدانت جمعية الوفاق الوطني الشيعية البحرينية المعارضة المنحلة إعدام المدانين بقتل الضابط، ووصفت الأمر بأنه "إرهاب" من جانب السلطات.