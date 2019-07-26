قائد الجيش اللبناني يبحث مع مسئول بريطاني برنامج المساعدات العسكرية

بيروت - (أ ش أ):

أجرى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم، محادثات مع المستشار الاستراتيجي لبرنامج التعاون الأمني البريطاني الجنرال لامب جرايمي، والوفد المرافق له، تم خلالها البحث في برنامج المساعدات العسكرية البريطانية لضبط الحدود البرية اللبنانية وإحكام السيطرة الأمنية عليها.

جدير بالذكر أن بريطانيا تقدم مساعدات للجيش اللبناني في مجال التدريب فضلا عن العتاد العسكري، إلى جانب مساهمتها في بناء أبراج المراقبة الحدودية المتطورة ودعم أفواج الحدود البرية بالقوات المسلحة على نحو ساهم في تمكين الجيش اللبناني من القضاء على تجمعات الإرهابيين في منطقة الحدود البقاعية مع سوريا في معركة (فجر الجرود) صيف عام 2017.