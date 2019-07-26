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    ميركل تدعو جونسون لزيارة برلين قريبا

    03:48 م الجمعة 26 يوليو 2019
    ميركل تدعو جونسون لزيارة برلين قريبا

    ميركل

    برلين- (د ب أ):

    دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون لزيارة برلين قريبا.

    وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم الجمعة إن جونسون قبل الدعوة، مضيفة أن ميركل أجرت مكالمة هاتفية اليوم مع جونسون وتحدثت معه عن العلاقات الثنائية، لا سيما الخروج المرتقب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

    تجدر الإشارة إلى أن جونسون يعتزم إعادة التفاوض مع بروكسل حول اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وكانت سلفته، تيريزا ماي، أخفقت ثلاثى مرات في الحصول على موافقة برلمان بلادها على الاتفاق. وفي المقابل، يرفض الاتحاد الأوروبي إجراء أي تعديل على الاتفاق. ويعتزم جونسون الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين أول/أكتوبر المقبل، حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق.

    وهنأت ميركل جونسون على منصبه الجديد، وتمنت له "التوفيق في تنفيذ هذه المهمة المثقلة بالمسؤوليات".

    ميركل جونسون برلين الحكومة الألمانية

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