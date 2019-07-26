اعتقال 16 من البحرية الأمريكية بتهم تتعلق بالتهريب

القاهرة- (مصراوي):

اعتقل الجيش الأمريكي 16 من عناصر قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"، أمس الخميس، بتهمة الاتجار بالبشر وجرائم مخدرات.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن الجيش الأمريكي، إنه تم نقلهم إلى قاعدة كامب بندلتون التابعة للمارينز في كاليفورنيا على بعد قرابة 90 كلم شمال الحدود المكسيكية.

وقال الجيش إن "عناصر المارينز الـ16 اعتقلوا بتهمة التورط في أنشطة غير قانونية مختلفة من الاتجار بالبشر إلى جرائم مخدرات. وأدت معلومات تم الحصول عليها من تحقيق سابق في الاتجار بالبشر إلى تسريع الاعتقالات".

وأضاف البيان أن ثمانية أعضاء آخرين في المارينز "سيتم استجوابهم لدورهم في جرائم مخدرات مفترضة غير متصلة باعتقالات اليوم".

وقالت المتحدثة باسم قوات "المارينز"، كندرا موتز، إن "التهم متنوعة وليس جميع الموقوفين متهمون بالإتجار بالبشر".

ويأتي هذا بعد توقيف عنصرين في "المارينز"، في وقت سابق هذا الشهر، بتهمة تهريب مهاجرين مكسيكيين غير مسجلين إلى الولايات المتحدة.

وتم توقيف العنصرين بعد العثور على ثلاثة مكسيكيين كانوا مستعدين لدفع ثمانية آلاف دولار من أجل "تهريبهم إلى الولايات المتحدة" في الجزء الخلفي من عربتهم على بعد نحو عشرة كيلومترات عن الحدود، بحسب وثائق محكمة.

وقالت موتز "يحتمل أن يكون هناك رابط بين القضايا"، دون الإدلاء بتفاصيل أخرى إذ أن التحقيقات لا تزال مستمرة.