سوريا تستنكر بشدة استمرار التدخل الأمريكي الهدام في أراضيها

دمشق- (د ب أ):

أعربت سوريا عن استنكارها الشديد لاستمرار التدخل الأمريكي الهدام في أراضيها والرامي إلى إطالة أمد الأزمة في البلاد وتعقيدها.

صرح بذلك مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية للوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر: تؤكد سوريا مجددا رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التفاهمات الأمريكية التركية والتي تشكل اعتداء صارخا على سيادة ووحدة سوريا أرضا وشعبا وانتهاكا فاضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وان الذرائع التي يسوقها النظام التركي في عدوانه على سوريا بحجة الحفاظ على أمنه القومي تكذبها سلوكيات وسياسات هذا النظام الذي شكل ولا يزال القاعدة الأساسية للإرهاب وقدم له كل أشكال الدعم اللوجستي."

كانت تركيا والولايات المتحدة قد اجريتا محادثات اول امس الاربعاء بشان منطقة أمنة في سوريا، غير انهما لم تتوصلا إلى اتفاق.

وتسعى تركيا وهي حليف أمريكي بصفتها عضوا بحلف شمال الأطلسي (ناتو) لإنشاء منطقة آمنة على طول حدودها مع شمال سوريا لتوفير الأمن واقتلاع تدفق المهاجرين في فترة ما بعد السحب المعتزم للقوات الأمريكية.