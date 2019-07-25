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    رئيسا حكومتي ويلز واسكتلندا يحذران جونسون من "فوضى بريكست" دون اتفاق

    06:55 م الخميس 25 يوليه 2019
    رئيسا حكومتي ويلز واسكتلندا يحذران جونسون من "فوضى بريكست" دون اتفاق

    رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

    لندن - (د ب أ):

    حث رئيسا حكومتي اسكتلندا وويلز اليوم الخميس، رئيس الوزراء البريطاني المحافظ الجديد بوريس جونسون على "استبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق على الفور" لتجنب "التأثير الكارثي" على المنطقتين البريطانيتين.

    وفي رسالة مشتركة إلى جونسون ، دعت الوزيرة الاسكتلندية الأولي نيكولا ستورجيون والوزير الأول في ويلز مارك دراكفورد، أيضًا إلى استفتاء ثانٍ على بريكست.

    وقالت ستورجيون ، التي تترأس الحزب الوطني الاسكتلندي ، ودراكفورد الذي يقود حزب العمل في ويلز: "سيكون من غير المعقول أن تفكر حكومة المملكة المتحدة في خروج فوضوي بلا اتفاق، ونحثك على رفض هذا الاحتمال بوضوح ودون لبس في أقرب وقت ممكن".

    وتعهد الزعيمان بشن حملة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إذا تم إجراء استفتاء آخر.

    بوريس جونسون اسكتلندا ويلز الاتحاد الأوروبي بريطانيا بريكست

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