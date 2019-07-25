"العالم يبكي رحيلك يا صائن الثورة".. كيف نعى مُغرّدون الرئيس التونسي؟

كتبت- رنا أسامة:

نعى مُغرّدون تونسيون وعرب الرئيس الباجي قايد السبسي الذي وافته المنيّة، اليوم الخميس، بالمستشفى العسكري بتونس إثر تعرّضه لوعكة صحية حادة، مُعتبرين أنه "يوم حزين على تونس".

كان السبسي (92 عامًا) قد نُقِل مُجددًا إلى العناية الفائقة في المستشفى، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بعد دخوله إيّاها لعدة أيام في نهاية يونيو الماضي إثر تعرّضه لـ "وعكة صحية خفيفة"، ولم يظهر بعدها إلا في مناسبتين فقط؛ إحداها في يوليو الماضي خلال توقيعه أمرًا بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر.

وفور إعلان خبر الوفاة، تصدّرت هاشتاجات "#السبسي" و"#السبسي_في_ذمة_الله"، و"#السبسي_وداعًا"، قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا في تونس، التي تضمّنت تغريدات تنعي ثاني رئيس تونسي مُنتخب ديمقراطيًا.

وغرّد أحد التونسيين عبر تويتر: "يوم حزين على التونسيين جميعًا"، واصفًا الباجي قايد السبسي بأنه "رجل دولة رفض الانقلابات، لم يسرق شعبه، لن يقتل ومات في مستشفى تونسي بين أطباء تونسيين!". وتابع: "اليوم تونس كلها تبكي #السبسي! عليه رحمة الله!".

يوم حزين على التونسيون جميعًا.. #السبسي ثاني رؤساء #تونس المنتخبون ديمقراطيا



رجل دولة رفض الانقلابات، لم يسرق شعبه، لن يقتل ومات في مستشفى تونسي بين أطباء تونسيين!



اليوم تونس كلها تبكي #السبسي! عليه رحمة الله! pic.twitter.com/jbJvaLnh91 — MAKRAM 🇹🇳 (@realMakram) July 25, 2019

ونشر مُغرّد تونسي آخر صورة للباجي قايد السبسي مُرفقة بتعليق: "انتخب ديمُقراطيًا ومات طبيعيًا".

ونعاه مُغرّد سعودي بالقول: "رحمة الله على رئيس تونس الخضراء.. ربي يثبته عند السؤال إن شاءلله"، واعتبر أن التعاطف الجماهيري والشعبي والعربي للباجي قايد السبسي يدل على أنه "كان رجلًا صالحًا ومخلصًا لبلده وللأمة العربية".

رحمة الله على رئيس تونس الخضراء..ربي يثبته عند السؤال أن شاءلله..التعاطف الجماهيري والشعبي والعربي لرئيس تونس يدل أنه كان رجل صالح ومخلص لبلده وللأمة العربية..زماااااان ماشفت تعاطف عربي كبييرر ع شخص واحد..



اللهم أصلح حال أمتنا العربية..💕



#السبسي#السبسي_وداعاً pic.twitter.com/Sqx511oU6F — اَلْمُثَنَّىٰ الإدْرِيْسِي (@ELMuthan) July 25, 2019

ووصفه سعودي ثانٍ بأنه "كان نعم القائد وصوت العقل في منطقتنا العربية".

#تونس والعالم العربي يبكي لرحيلك ياصائن الثورة التونسية وحارسها، رحيلك صعب.

الله يصبركم يااهل تونس على فقدان #السبسي #السبسي_وداعاً pic.twitter.com/vjYa4w01OQ — مجاهد الأميري (@mujahd_alameery) July 25, 2019

وغرّد آخر: "تونس والعالم العربي يبكي لرحيلك ياصائن الثورة التونسية وحارسها، رحيلك صعب. الله يصبركم يا أهل تونس على فقدان #السبسي".

رجل من عصر مضي استطاع بحكمه ان يقود سفينه بلاده الي الاستقرار دون ان ينتهك الحقوق والحريات خدم مع الحبيب بورقيبه زعيم تونس التاريخي؛ولكنه قدم لبلاده مالم يستطع بورقيبه تقديمه "الديمقراطيه ".اوفي بوعده لشهداء ثوره تونس ان لا عوده لحكم الفرد .الله يرحمه #السبسي_وداعاً — Negad El Borai (@negadelborai) July 25, 2019

فيما قال عنه أحدهم إنه "رجل من عصر مضى استطاع بحكمه أن يقود سفينة بلاده إلى الاستقرار دون أن ينتهك الحقوق والحريات".

رجل من عصر مضي استطاع بحكمه ان يقود سفينه بلاده الي الاستقرار دون ان ينتهك الحقوق والحريات خدم مع الحبيب بورقيبه زعيم تونس التاريخي؛ولكنه قدم لبلاده مالم يستطع بورقيبه تقديمه "الديمقراطيه ".اوفي بوعده لشهداء ثوره تونس ان لا عوده لحكم الفرد .الله يرحمه #السبسي_وداعاً — Negad El Borai (@negadelborai) July 25, 2019

ونعاه آخر بالقول: "رحم الله الرئيس التونسي الباجي قايد #السبسي.. كان صمام أمان في وقت حرج.. ونسأل الله أن يحفظ تونس من المتآمرين الذين يتربصون بها.. عزاؤنا لأسرته وللشعب التونسي.. حفظ الله #تونس الخضراء".

رحم الله الرئيس التونسي الباجي قايد #السبسي.. كان صمام أمان في وقت حرج.. ونسأل الله أن يحفظ تونس من المتآمرين الذين يتربصون بها.. عزاؤنا لأسرته وللشعب التونسي.. حفظ الله #تونس الخضراء#السبسي_وداعاً pic.twitter.com/gPgbT8fwrs — الشاعر عبدالرحمن يوسف (@arahmanyusuf) July 25, 2019

كان السبسي، المعروف بنزعته الليبرالية، قد تولّى سُدة الرئاسة في ديسمبر عام 2014 بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية جرت بعد الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي عام 2011.

ومن المُقرر أن تُجرى انتخابات رئاسية في تونس خلال فترة تتراوح ما بين 45 و90 يومًا من وفاة الرئيس، وفق ما ينص عليه الدستور الرسمي للبلاد.

وبحسب الدستور التونسي، سيتولى رئيس مجلس النواب مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لحسن إجراء انتخابات.

ويشهد تونس هذا العام انتخابات تشريعية في أكتوبر المقبل، ورئاسية في 17 نوفمبر المقبل.