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    بيلاروسيا: حالة الدبلوماسي الذي تعرض لإطلاق نار في أنقرة "خطرة"

    10:42 م الأربعاء 24 يوليه 2019
    بيلاروسيا: حالة الدبلوماسي الذي تعرض لإطلاق نار في أنقرة "خطرة"

    فلاديمير مكاي وزير خارجية بيلاروسيا

    مينسك - (أ ش أ):

    أعلنت وزارة الخارجية في بيلاروسيا أن حالة أحد دبلوماسيها الذي تعرض لإطلاق نار مساء اليوم /الأربعاء/ في العاصمة التركية (أنقرة) "خطرة، وأنه يتلقى الرعاية الطبية في تركيا".

    ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية - عن المتحدث باسم وزارة الخارجية فى بيلاروسيا أناتولى جلاز قوله إن "مرتكب الحادث يعاني من خلل عقلي"، حيث أطلق الرصاص على السكرتير الثاني المختص بالشئون الإدارية في سفارة بيلاروسيا بأنقرة الكسندر بوجانشيف أثناء عودته مع أحد أطفاله"، دون توضيح دوافع إطلاق الرصاص.

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    وزارة الخارجية في بيلاروسيا أنقرة تركيا

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