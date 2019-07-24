الشيوخ الأمريكي يقر قانونا بتمديد دفع تعويضات هجمات 11 سبتمبر حتى عام 2092

واشنطن - (أ ش أ):

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية ساحقة مشروع قانون يمدد تمويل دفع تعويضات للمسعفين والجرحى الذين أصيبوا خلال هجمات 11 سبتمبر حتى عام 2092 أى بما يسمح بتعويض الأشخاص الذين ساعدوا في عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض وسط ظروف محفوفة بالمخاطر بشكل دائم.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية اليوم الاربعاء أن القانون ينص على تأمين تمويل بمليارات الدولارات لصندوق التعويضات، بما في ذلك نحو 10 مليارات مخصصة للعقد المقبل، تم إقراره بموافقة 97 عضوا بالمجلس مقابل معارضة اثنين.

ومن المتوقع أن يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب عند ارساله إلى البيت الأبيض كونه حظي سابقا بموافقة مجلس النواب أيضا.

وينهي تأمين تمويل دائم لصندوق تعويضات ضحايا هجمات 11 سبتمبر معاناة المتضررين الذين لجأوا الى الكونجرس لالتماس تمديد التمويل.

وجدد الكونجرس تمويل الصندوق بين عامي 2011 و2015 لمساعدة آلاف الأشخاص الآخرين، وكان من المقرر أن يتوقف الصندوق عن قبول طلبات جديدة أواخر عام 2020.