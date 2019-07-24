الخارجية الأمريكية تدين الغارات الجوية على جنوب إدلب

واشنطن - (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الغارات الجوية التي تعرضت لها مدينة معرة النعمان بجنوب إدلب ووصفتها بأنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي ودعت للعودة لوقف إطلاق النار في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورجان أورتاجوس إن هذه الغارات قصفت عددا من المنازل بالإضافة إلى سوق المدينة، كما أفادت تقارير بأنها أودت بحياة أكثر من 35 شخصا من الرجال والنساء والأطفال.

ونوهت إلى أنه على مدار نحو ثلاثة أشهر تتواصل تلك الغارات الجوية الروسية في شمال غرب سوريا، مما يزيد من زعزعة استقرار المنطقة ، منبهة إلى أنها تسببت في تشريد ما لا يقل عن 330 ألف مدني ، مما يؤدى لتفاقم الوضع الإنساني الخطير بالفعل، ويقتل أو يصيب المئات من المدنيين - العديد منهم من الأطفال.

وأكدت المتحدثة أن هذه الهجمات التي تضرب عمدا البنية التحتية، ومن بينها منشآت طبية، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

ودعت مورجان روسيا والحكومة السورية إلى العودة لوقف إطلاق النار في المنطقة، والسماح بوصول الإمدادات دون عوائق لمواجهة الكارثة الإنسانية الناجمة عن الغارات الجوية.