مؤسسة إيرانية تتولى مشروع ربط السكة الحديد مع العراق

طهران- (د ب أ):

أعلن مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني خيرالله خادمي اليوم الثلاثاء أن العراق وافق على تولى مؤسسة "المستضعفين" الايرانية مشروع مد سكك الحديد بين منطقة شلمجة جنوب غرب البلاد مع محافظة البصرة العراقية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" اليوم عن خادمي قوله إن مؤسسة المستضعفين ستمول وتنفذ المشروع والعراق وافق على ذلك، مشيرا إلى إيفاد وفد مكون من ثمانية أفراد للعراق الاسبوع المقبل، لمعاينة موقع انشاء خط السكة الحديد بين شلمجة والبصرة.

وأشار خادمي إلى وجود مصاعب لوجستية للمشروع حيث يتعين نزع الألغام في المنطقة العراقية التي سيقام عليها المشروع لكونها كانت منطقة حربية.

وكان خادمي قال في أول يوليو الجاري أن مذكرة تفاهم قد تم التوقيع عليها بين البلدين حول مشروع مد خط سكك حديد شلمجه - البصرة، والتي يبلغ طولها 32 كيلومترا.

ونوه إلى استعداد الجانب الإيراني لمد الخط في الأراضي العراقية بانتظار منح الأراضي اللازمة لتشييد ورشة العمل، لافتا إلى أن إيران تقبلت تكلفة انجاز هذا المشروع بانتظار منح الجانب العراقي قطعة أرض للشركة الايرانية المقاولة لتشييد ورشة العمل عليها.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد في نوفمبر الماضي أن التبادل التجاري بين إيران والعراق سيصل إلى 20 مليار دولار عبر مزيد من التعاون بين البلدين في المستقبل القريب.