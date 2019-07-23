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المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان يستعد لزيارة كابول والدوحة لإجراء محادثات مع الحكومة وطالبان

10:05 ص الثلاثاء 23 يوليو 2019
المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان يستعد لزيارة كابول والدوحة لإجراء محادثات مع الحكومة وطالبان

زلماي خليل زاد

كابول- (د ب أ):

يستعد المبعوث الامريكي الخاص للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، لزيارة كابول والدوحة لإجراء محادثات مع ممثلي الحكومة وحركة طالبان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها في بيان لها: "يتوجه الممثل الخاص للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، إلى أفغانستان وقطر في الفترة من 22 من يوليو وحتى الاول من أغسطس، في إطار الجهد الشامل المبذول من أجل تسهيل عملية السلام لانهاء الصراع في أفغانستان".

وأضاف البيان: "سيتشاور الممثل الخاص خليل زاد في كابول - عن كثب - مع الحكومة الأفغانية، بشأن الخطوات التالية في عملية السلام، التي تشمل تحديد فريق تفاوض وطني يمكنه المشاركة في المفاوضات الأفغانية-الأفغانية".

وأضافت وزارة الخارجية أن خليل زاد سوف يُشرك ممثلي المجتمع المدني، ومن بينهم دعاة السلام والجماعات المعنية بحقوق المرأة، في المحادثات بهدف زيادة التشجيع على المشاركة الواسعة في عملية السلام.

وأوضحت وزارة الخارجية أن خليل زاد سوف يستأنف المحادثات مع طالبان في الدوحة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه الجولة السابعة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وممثلي طالبان في الدوحة في وقت سابق من هذا الشهر.

ويجتمع مسؤولون أمريكيون وآخرون من طالبان منذ منتصف العام الماضي، املا في إيجاد حل سياسي للحرب المستمرة في أفغانستان منذ حوالي 18 عاما.

زلماي خليل زاد أفغانستان كابول الدوحة حركة طالبان

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