البحرين تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان
المنامة - (أ ش أ):
أدانت مملكة البحرين بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى ونقطة تفتيش للشرطة في منطقة ديرة إسماعيل خان بباكستان، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - تضامن البحرين مع باكستان، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وجددت مملكة البحرين موقفها الثابت والرافض بشدة لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
هذا المحتوى من
-
571
-
566
-
495
-
352
-
269
-
225
-
217
-
180
-
175
-
155