البحرين تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

المنامة - (أ ش أ):

أدانت مملكة البحرين بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى ونقطة تفتيش للشرطة في منطقة ديرة إسماعيل خان بباكستان، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - تضامن البحرين مع باكستان، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وجددت مملكة البحرين موقفها الثابت والرافض بشدة لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.