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البحرين تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

10:31 م الأحد 21 يوليه 2019
البحرين تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

البحرين

المنامة - (أ ش أ):

أدانت مملكة البحرين بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى ونقطة تفتيش للشرطة في منطقة ديرة إسماعيل خان بباكستان، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - تضامن البحرين مع باكستان، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وجددت مملكة البحرين موقفها الثابت والرافض بشدة لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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