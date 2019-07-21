بدء صرف مساعدات مالية قطرية لفقراء غزة

غزة- (د ب أ):

بدأت إجراءات صرف مساعدات مالية مقدمة من قطر إلى عائلات فقيرة في قطاع غزة، ضمن تفاهمات لتعزيز التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وأعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، الأحد، بدء صرف مساعدات نقدية لصالح 60 ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة بواقع 100 دولار أمريكي لكل عائلة.

واصطف المئات أمام مكاتب البريد المحلية في غزة، لاستلام المبالغ المالية التي يتم صرفها بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية التي تديرها حركة حماس في غزة.

وهذه هي المرة السادسة التي تصرف فيها قطر منحة مالية بمبلغ 100 دولار، لآلاف العائلات الفقيرة في القطاع الذي يعاني معدلات قياسية من الفقر والبطالة، بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ 12 عاما.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تفاهمات ترعاها مصر والأمم المتحدة، إضافة إلى قطر، لتعزيز تفاهمات التهدئة على خلفية مسيرات العودة المستمرة منذ مارس 2018 وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات أسبوعية مع جيش الاحتلال.

وتطالب المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة واستدعت تدخلات متكررة من الوسطاء لإنهاء جولات من التوتر العسكري بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.