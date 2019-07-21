مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور كوريا الجنوبية

سول- (د ب أ):

أعلن المكتب الرئاسي في سول، الأحد، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون سيزور كوريا الجنوبية يومي 23 و24 من يوليو الجاري، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وتعتبر زيارة بولتون بمفرده للبلاد هي الأولى من نوعها منذ توليه المنصب في مارس العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي، كو مين-جونج عبر رسائل قصيرة للصحفيين، إنه من المقرر أن يجتمع مستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي جونج وي-يونج مع بولتون غدا الاثنين 24 يوليو في العاصمة سول لمناقشة القضايا الرئيسية التي تهم البلدين، وبينها إنشاء نظام السلام الدائم من خلال نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية، وسبل تعزيز التحالف بين البلدين.

وأضافت المتحدثة أنه بولتون سيلتقي مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، ووزير الدفاع جونج كيونج-دو أثناء زيارته للبلاد.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جاريت ماركيز، غرّد عبر تويتر أمس السبت: " بولتون غادر البلاد متوجها إلى اليابان وكوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع الحليفين والصديقين الرئيسيين."

وتأتي أنباء زيارة بولتون بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للمساعدة في حل التوترات المتفاقمة بين كوريا الجنوبية واليابان في حال لزم الأمر.

ويحتدم الخلاف التجاري بين كوريا الجنوبية واليابان الأمر الذي يثقل كاهل التحالف الثلاثي للولايات المتحدة مع الدولتين.

كما حذرت بيونج يانج الأسبوع الماضي من أن التدريبات العسكرية الأمريكية- الكورية الجنوبية يمكن أن تهدد المحادثات التي اتفق عليها ترامب وكيم جونج -أون في يونيو الماضي.