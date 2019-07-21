انتخابات تشريعية مبكرة في أوكرانيا.. و"حزب الرئيس" الأوفر حظًا

كييف- (أ ف ب):

ينتخب الأوكرانيون، اليوم الأحد، برلمانًا جديدًا في اقتراع يبدو حزب الرئيس الجديد فولوديمير زيلينسكي فيه الأوفر حظًا لتحقيق غالبية في البرلمان.

وتشكّل هذه الانتخابات بداية لحقبة سياسية جديدة في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة حيث يتوقع أن يشكل عدد الوافدين الجدد على السياسة نسبة 50 إلى 70 بالمائة من إجمالي مقاعد البرلمان.

وتفتح صناديق الاقتراع عند الساعة 5:00 (بتوقيت جرينتش) وتغلق عند الساعة 17:00 )بتوقيت جرينتش).

ويأمل زيلينسكي، الممثل السابق الذي انتخب في ابريل رئيساً لأوكرانيا، في تحقيق غالبية برلمانية تمنحه حرية في تحقيق الوعود الإصلاحية التي تعهد بها.

وكان زيلينسكي حل البرلمان الحالي بعيد فوزه، وأمر بإجراء انتخابات مبكرة للاستفادة من الزخم الذي منحه إياه فوزه الرئاسي.

ولم يتمكن زيلينسكي في الأشهر الأولى من حكمه من تعيين حكومة موالية له.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن زيلينسكي لا يزال يحتفظ بتأييد كبير وكذلك حزبه "خادم الشعب". ويريد هذا الحزب "تحدي النظام" لإحداث "تغييرات" و"تطهير البلاد من الفساد".

وأكد زيلينسكي الخميس أنه سيعين بعد الانتخابات "حكومة من المهنيين والمختصين" بهدف تحويل الاقتصاد الأوكراني إلى "أكثر الاقتصادات حيوية في أوروبا".

ويبقى معرفة ما إذا كان حزب زيلينسكي سيتمكن من تحقيق غالبية مطلقة أو سيكون مجبراً على تشكيل ائتلاف حكومي.

ويليه في استطلاعات الرأي حزب "المنبر" المعارض الموالي لروسيا (10 إلى 13 بالمائة).

ويتوقع كذلك أن يتمكن الحزبان المواليان للغرب، حزب الرئيس السابق بيترو بوروشنكو "التضامن الأوروبي"(8 بالمائة) وحزب رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو (6 إلى 9 بالمائة) من تخطي عتبة الخمسة بالمئة الضرورية للدخول إلى البرلمان.

وتعطي استطلاعات الرأي نسبة تراوح بين 4 و7 بالمائة لحزب نجم الروك الأوكراني سفياتوسلاف فاكارتشوك "غولوس" أو صوت الذي أسس في مايو.

وينتخب 225 نائباً في أوكرانيا استناداً إلى الاقتراع النسبي، بينما ينتخب الـ199 الآخرون بالاقتراع الأكثري بدورة واحدة.