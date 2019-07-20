  • عاجل:بالرابط.. موقع التنسيق يبدأ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أزمة مضيق هرمز نهائي الأمم الأفريقية تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    الأمم المتحدة وواشنطن يؤكدان أهمية العودة للمسار السياسي في ليبيا

    07:21 م السبت 20 يوليه 2019
    الأمم المتحدة وواشنطن يؤكدان أهمية العودة للمسار السياسي في ليبيا

    غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

    طرابلس - (د ب أ):

    أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، جاشوا هاريس، اليوم السبت على أهمية العودة إلى المسار السياسي الليبي في أسرع وقت ممكن، وبحثا الأوضاع الراهنة والتحديات السياسية والأمنية في البلاد.

    واتفق الطرفان خلال لقاء جمعهما في تونس اليوم، على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الاقتصادية والمدنية، وفق بيان لبعثة الأمم المتحدة نقله موقع بوابة الوسط الإخبارية الليبي

    وكان سة التقى أمس كلا من سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ألن بوقيجا،وسفير المملكة المتحدة مارتن رينولدز، لبحث سبل تخفيف الانقسام الدولي حول الوضع في ليبيا.

    غسان سلامة ليبيا جاشوا هاريس

    الخبر التالى:

    حريق في مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة الليبية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان