8 آلاف شخص في احتجاجات ضد التطرف اليميني بمدينة كاسل الألمانية

كاسل، ألمانيا (د ب أ)

على خلفية مقتل المسؤول الحكومي في مدينة كاسل الألمانية، فالتر لوبكه، قبل أسابيع، شارك نحو8 آلاف شخص في احتجاجات بالمدينة اليوم السبت، بحسب بيانات الشرطة.

وشارك المتظاهرون في ثلاث فعاليات كبيرة مناهضة للمسيرة التي أعلن عنها الحزب الصغير ،"اليمين".

وتم تطويق الموقع الذي ستقام فيه فعالية اليمينيين المتطرفين بالكامل، ولم يأت أي من المتظاهرين إلى المكان حتى الان. وكان من المقرر أن تنطلق المسيرة اليمينية المتطرفة الساعة الثانية عشر ظهرا (بالتوقيت المحلي).

ودعا حزب "اليمين" إلى تنظيم المظاهرة احتجاجا على الاستغلال المزعوم للجريمة في إلصاق العنف والإرهاب بالتيار اليميني.

وحاولت مدينة كاسل حظر المظاهرة اليمينية المتطرفة، إلا أن المحكمة الإدارية بولاية هيسن رفضت الحظر.

يُذكر أن المسؤول الألماني المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، لوبكه، قُتل بطلق ناري في شرفة منزله بمدينة كاسل يوم 2 يونيو الماضي.

ويرجح الادعاء العام وجود خلفيات يمينية متطرفة وراء الجريمة. وكان رجل ينتمي للتيار اليميني المتطرف يدعى شتيفان إي. /45 عاما/ اعترف بالجريمة، إلا أنه تراجع عن اعترافاته بعد ذلك.