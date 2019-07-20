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أبرز التصريحات في 24 ساعة: أسقطنا الطائرة الإيرانية بلا أدنى شك

02:00 ص السبت 20 يوليه 2019
أبرز التصريحات في 24 ساعة: أسقطنا الطائرة الإيرانية بلا أدنى شك

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه واثق من إسقاط بلاده طائرة مسيرة إيرانية، أمس الخميس، ردًا على تكذيب إيران للرواية الأمريكية.

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