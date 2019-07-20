أبرز التصريحات في 24 ساعة: أسقطنا الطائرة الإيرانية بلا أدنى شك
القاهرة – مصراوي:
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه واثق من إسقاط بلاده طائرة مسيرة إيرانية، أمس الخميس، ردًا على تكذيب إيران للرواية الأمريكية.
الأخبار المتعلقة
-
حول العالم في 24 ساعة: إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية في هرمز
-
إطلاق سراح الناقلة البريطانية الثانية المحتجزة في هرمز
-
خطأ واحد قد يشعل حربًا.. إيران تحتجز ناقلتي نفط وواشنطن تهدد.. ماذا
-
بوتين يبدي قلقه من المواجهات الأمريكية-الإيرانية لقربها من الحدود
-
ترامب يناقش هاتفيًا مع ماكرون التوترات الجارية في الخليج العربي
-
مسئول بريطاني: استيلاء إيران على ناقلة النفط يمثل تصعيدًا للتوترات
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
1196
-
475
-
319
-
276
-
246
-
177
-
147
-
136
-
121
-
103