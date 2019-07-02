  • عاجل:"مع إضافة العلاوات".. المالية تعلن تقديم موعد صرف مرتب يوليو

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    متظاهرون ألمان ينادون بإطلاق سراح قبطانة سفينة إغاثة محتجزة في إيطاليا

    05:24 م الثلاثاء 02 يوليه 2019
    متظاهرون ألمان ينادون بإطلاق سراح قبطانة سفينة إغاثة محتجزة في إيطاليا

    متظاهرون ألمان

    برلين - (د ب أ):

    أعرب متظاهرون في أماكن متفرقة بألمانيا عن تضامنهم مع قبطانة سفينة الإغاثة الألمانية "سي ووتش3" المحتجزة في إيطاليا، كارولا راكيته.

    وبحسب بيانات الشرطة اليوم الثلاثاء، تظاهر مئات الأشخاص في كل من برلين وكولونيا وفرانكفورت للمطالبة بإطلاق سراح القبطانة، 31 عاما.

    وكان قد احتشد ما يصل إلى 300 شخص أمام القنصلية الإيطالية في فرانكفورت أمس الاثنين، بحسب بيانات منظمين.

    وتجمع اليوم الثلاثاء نحو 20 شخصا في العاصمة الألمانية في وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيطالية.

    فيما بلغ عدد المحتجين أمام القنصلية العامة في كولونيا نحو مئتي متظاهر.

    فضلا عن ذلك يعتزم قسم الإبحار بنادي سانت باولي الألماني الرياضي إرسال إشارة برفع أعلام ولافتات وسترات نجاة يوم الأربعاء القادم على نهر ألستر بمدينة هامبورج شمالي ألمانيا.

    يذكر أنه تم احتجاز سفينة الإنقاذ ووضعت قائدتها قيد الإقامة الجبرية، مطلع الاسبوع بعد عدم امتثالها لأوامر السلطات الإيطالية ودخولها بالسفينة وعلى متنها 40 مهاجرا ميناء لامبيدوسا.

    وتواجه قبطانة السفينة التابعة للمنظمة الألمانية غير الحكومية لإغاثة اللاجئين والمهاجرين بالبحر المتوسط "سي ووتش" اتهامات بالمساعدة على الهجرة غير الشرعية وانتهاك قانون البحار ومقاومة سلطات الدولة.

    متظاهرون ألمان إيطاليا سفينة الإغاثة الألمانية سي ووتش3 برلين

    الخبر التالى:

    موسكو: ضربات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا تمثل تهديدا للاستقرار الإقليمي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان